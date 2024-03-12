Расследование показывает значительное несоответствие срока службы аккумуляторов электромобилей заявленным производителям, что подчеркивает необходимость прозрачности и технологических достижений.

Недавние исследования вызвали серьезные вопросы к аккумуляторам электромобилей. Выяснилось, что в реальных условиях запас хода аккумуляторов электромобилей в среднем на 29,9% меньше, чем заявляют производители.

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Это несоответствие вызывает вопросы о надежности рекламируемых моделей электромобилей и потенциальном влиянии на доверие потребителей и будущее электрической мобильности.

Расследование, проведенное журналом Car Magazine, включало в себя строгие испытания, в ходе которых двенадцать электромобилей подвергались воздействию низких ночных температур, а затем ездили по 60-мильной трассе, пока их батареи не разрядились. Результаты получились интересными: среднее сокращение дальности поездки составило почти 30% по сравнению с цифрами, заявленными производителями. Примечательно, что Mercedes-Benz EQE 300 Sport Edition, лучший автомобиль в тесте, все же не дотянул до заявленного запаса хода 21%. Это значительное отклонение подчеркивает влияние реальных условий вождения, особенно температуры, на производительность аккумулятора электромобиля.

Обнаружение неудовлетворительных характеристик электромобилей в реальных условиях может отпугнуть потенциальных покупателей, обеспокоенных запасом хода и надежностью.