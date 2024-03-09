Украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

Солдат ВСУ ухаживал за российским солдатом на протяжении трех дней, будучи у россиянина в плену. Эта впечатляющая история, которая произошла во время захвата ВС РФ Авдеевки, заслуживает экранизации.

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Вместе со своим подразделением штурмовиков Сергей расположился в здании разрушенного детского сада, который они затем в течение двух дней и удерживали. Во время одной из атак Сергей получил серьезные травмы: нога в районе голени имела 2 перелома, повредил руку и потерял глаз от прилетевшего осколка. Его товарищи оказали ему первую помощь и спрятали в безопасном месте, чтобы он смог ждать эвакуации. Вскоре Сергей услышал шаги. В ответ на его требование назвать позывной, он услышал только мольбу: "Пожалуйста, не стреляйте. Я без оружия и без бронежилета". Это был украинский солдат, который сразу же сдался в плен раненному российскому бойцу.

Из-за интенсивной обстрелов медицинская команда не могла добраться до Сергея в течение трех дней. Все эти дни пленный украинец подавал ему воду, которую собирал под обстрелами из ближайшей лужи. Сергей узнал, что его пленника зовут Александр, ему 25 лет, и он был принудительно призван на службу из Николаева. Когда наконец группа медиков прибыла на место боя, Сергей рассказал своим о том, как украинский парень ухаживал за ним, а затем поблагодарил Александра и пожал ему руку. Украинского воина передали на допрос российским военным.