НЛО не существует, заявляют в США. Но у Пентагона есть готовые комплекты для их обнаружения.

Военными структурами из США было принято решение о создании специального оборудования, которое позволит выявлять присутствие НЛО и получить более точные данные про возможную активность инопланетян на нашей планете. Обращаем внимание на то, что Пентагон признал факт того, что ни в одном из проведенных расследований, санкционированных Белым домом, не были получены доказательства существования инопланетных технологий.

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В новым оборудовании, представляющем собой портативные комплекты обнаружения, разместят большое количество датчиков. По словам Т. Филлипса, исполняющего обязанности директора AARO – Управления по разрешению аномалий, такое спецоборудование уже тестируется на полигоне в Техасе (США).

«Если у нас есть объект национальной безопасности и поступают сообщения об объектах, которые находятся в ограниченном воздушном пространстве, в морском радиусе или вблизи одного из наших космических кораблей, нам нужно понять, что это такое», – сказал Филлипс журналистам. – «Именно поэтому мы разрабатываем возможности датчиков, которые мы можем развернуть в ответ на сообщения».

По словам Филлипса, датчик и система обнаружения называются "Гремлин", и его ведомство собирается разместить их на объекте, откуда поступает много сообщений о НЛО.

В феврале, по словам Филлипса, в AARO было закрыло 122 дела, большинство из которых касалось мусора в атмосфере. По его словам, в 68% случаев речь шла о воздушных шарах или мусоре, который удалось обнаружить с помощью современных датчиков.