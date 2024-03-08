Турции археологи при проведении раскопок в неолитическом поселении Чатал-Хююк обнаружили древнейший дрожжевой хлеб

Археологи в одном из доисторических поселений нашли чрезвычайно редкую реликвию, представляющую собой остатки буханки хлеба возрастом несколько тысяч лет.

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Следы кулинарной жизни наших предков – чрезвычайно редкие сокровища. Какое же удивление, должно быть, испытали турецкие археологи, обнаружившие... доисторический хлеб в остатках доисторического поселения Чатал-Хююк (Турция).

Чатал-Хююк – один из первых протогородов, первые здания которого, возможно, были построены еще 10 000 лет назад. На пике своего развития здесь проживало до 8000 жителей, что делало его настоящим мегаполисом своего времени. Все жители нуждались в продуктах питания, поэтому город должен был иметь специализированные помещения, в которых постоянно выпекали хлеб.

Археологи нашли его во время раскопок в местности под названием Mekan 66. Там они обнаружили хорошо сохранившуюся хлебопекарную печь. Вокруг было много следов пшеницы, ячменя и гороха. Неожиданно была найдена странная губчатая масса. После дальнейших исследований выяснилось, что это чрезвычайно хорошо сохранившийся кусок... ферментированного хлеба, которому было 8600 лет.

После тщательного документирования небольшая круглая губчатая находка, которая лежала в углу печи была определена как хлеб. Тот факт, что печь была покрыта тонким слоем глины, позволил сохранить все эти органические остатки, как дерева, так и хлеба. Радиоуглеродные тесты, проведенные в Исследовательском центре Мраморного моря, показали, что найденный образец может быть датирован примерно 6600 годом. Неудивительно, что понадобились специальные исследования, чтобы определить, действительно ли это буханка. Ведь она похоже на камень, а не на знакомый всем хлеб. А ведь этот «камень» — один из важнейших следов человеческой цивилизации.

Выпечка хлеба была одной из основ развития оседлого образа жизни. Приготовленная еда позволила людям рационализировать доступные продукты и обеспечить едой гораздо больше людей. Появление рецептов новых продуктов питания позволило создать более крупные поселения, деревни и, в конечном итоге, целые города.

Интересно, что хлеб из Чатал-Хююка – не самый древний известный нам хлеб. Этот рекорд связывают с находкой в Черной пустыне в Иордании, где в 2018 году нашли сохранившиеся фрагменты испеченного хлеба возрастом 14 500 лет.