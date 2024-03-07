Ведущий ученый Бен Герцель предупреждает, что ИИ может превзойти человеческий интеллект к 2027 году — на десятилетия раньше, чем прогнозировалось ранее. Футуролог предсказывает, что «искусственный суперинтеллект» будет умнее всей человеческой цивилизации.

Компьютерный ученый, который популяризировал термин «искусственный интеллект общего назначения» (ИИОН), считает, что ИИ находится на грани экспоненциального «взрыва интеллекта».

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Доктор наук, математик и футуролог Бен Герцель сделал такой прогноз, завершая саммит по ИИОН (AGI) в этом месяце: «Кажется вполне правдоподобным, что мы сможем достичь уровня человеческого ИИ в течение, скажем, ближайших трех-восьми лет». «Как только вы достигнете уровня человеческого AGI», – добавил Герцель, которого иногда называют «отцом AGI», – «в течение нескольких лет вы сможете получить радикально сверхчеловеческий AGI».

Хотя Бен признал, что «может ошибаться», он предсказал, что единственным препятствием на пути сверхпродвинутого ИИ – гораздо более совершенного, чем его создатели-люди, — будет то, если «собственный консерватизм» бота посоветует соблюдать осторожность.

«Есть известные неизвестные и, возможно, неизвестные неизвестные», – признал Герцель во время своего выступления на мероприятии, которое в этом году проходило в Панаме. – «Никто еще не создал искусственный интеллект общего назначения [AGI] на уровне человека; никто не знает точно, когда мы к этому придем».

Но если только вычислительная мощность, по словам Герцеля, не потребует «квантового компьютера с миллионом кубитов или что-то в этом роде», экспоненциальная эскалация ИИ кажется ему неизбежной. «Я считаю, что как только вы достигнете уровня человеческого ИИ, через несколько лет вы сможете получить радикально сверхчеловеческий ИИ», – сказал он.