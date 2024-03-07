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Компьютерный ученый, который популяризировал термин «искусственный интеллект общего назначения» (ИИОН), считает, что ИИ находится на грани экспоненциального «взрыва интеллекта».
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Доктор наук, математик и футуролог Бен Герцель сделал такой прогноз, завершая саммит по ИИОН (AGI) в этом месяце: «Кажется вполне правдоподобным, что мы сможем достичь уровня человеческого ИИ в течение, скажем, ближайших трех-восьми лет». «Как только вы достигнете уровня человеческого AGI», – добавил Герцель, которого иногда называют «отцом AGI», – «в течение нескольких лет вы сможете получить радикально сверхчеловеческий AGI».
Хотя Бен признал, что «может ошибаться», он предсказал, что единственным препятствием на пути сверхпродвинутого ИИ – гораздо более совершенного, чем его создатели-люди, — будет то, если «собственный консерватизм» бота посоветует соблюдать осторожность.
«Есть известные неизвестные и, возможно, неизвестные неизвестные», – признал Герцель во время своего выступления на мероприятии, которое в этом году проходило в Панаме. – «Никто еще не создал искусственный интеллект общего назначения [AGI] на уровне человека; никто не знает точно, когда мы к этому придем».
Но если только вычислительная мощность, по словам Герцеля, не потребует «квантового компьютера с миллионом кубитов или что-то в этом роде», экспоненциальная эскалация ИИ кажется ему неизбежной. «Я считаю, что как только вы достигнете уровня человеческого ИИ, через несколько лет вы сможете получить радикально сверхчеловеческий ИИ», – сказал он.