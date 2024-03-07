Google представляет в Files by Google функцию сканирования документов, улучшающую цифровую организацию. Впервые доступный на телефонах Pixel, он обещает упростить оцифровку документов прямо в приложении.

Google представила значительное обновление своего приложения Files by Google, представив удобную функцию сканирования документов, призванную улучшить цифровую организацию для пользователей. Этот инновационный инструмент является частью обновления на стороне сервера, то есть пользователям не требуется загружать новую версию приложения. Эта функция, доступная в настоящее время на телефонах Pixel, включая Pixel 8 Pro, обещает упростить процесс оцифровки физических документов в PDF-файлы.

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Доступ к сканеру документов осуществляется через новую кнопку «Сканировать», расположенную в правом нижнем углу интерфейса приложения. Нажав эту кнопку, пользователи могут легко делать снимки своих документов с помощью задней камеры своего устройства Pixel. Эта функция предлагает варианты автоматического захвата и определения области сканирования вручную, что позволяет пользователям адаптировать процесс сканирования к своим конкретным потребностям. Кроме того, пользователи могут редактировать свои сканы, обрезая, вращая, очищая и применяя фильтры, чтобы обеспечить высочайшее качество оцифрованных документов. Интеграция API-интерфейса Google ML Kit Document Scanner API обеспечивает точное распознавание и обработку документов на устройстве, обеспечивая эффективность и конфиденциальность.

В отличие от традиционных методов сканирования, сканер приложения Files by Google позволяет пользователям объединять несколько сканирований в один документ. Эта возможность особенно полезна для организации многостраничных документов или объединения связанной информации в один файл. После завершения сканирования оцифрованные документы сохраняются в формате PDF во вновь созданной папке «Отсканированные» в приложении. Эта функция не только упрощает процесс оцифровки документов, но также облегчает обмен важными файлами и доступ к ним непосредственно из приложения.

Функция сканера документов первоначально внедряется на устройствах Pixel, а в ближайшем будущем планируется более широкое внедрение для других пользователей Android.