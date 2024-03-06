Репортер Bloomberg Марк Гурман дал анализ тому, по какой причине корпорация Apple не потянула свой проект Apple Car, но довела до стадии продаж VR-очки Vision Pro.

В минувшем месяце во многих зарубежных СМИ только и обсуждали провал секретного беспилотного автомобиля Apple. Тем не менее, это произошло вскоре после того, как очки Vision Pro стартовали с более высокими, чем ожидалось, первоначальными продажами. Почему один проект провалился, а другой был успешно выведен на рынок?

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Репортер Bloomberg Марк Гурман попытался ответить на этот вопрос в своем последнем информационном бюллетене Power On, в котором утверждается, что Apple Car (известный внутри компании как Project Titan) был «обречен почти с самого начала». В конце концов, существует множество причин неудачи, по которым Vision Pro смог сориентироваться.

Гурман цитирует «кого-то, участвовавшего в принятии решений [Apple Car]», который сравнивает процесс Apple в отношении своего автомобиля с попыткой сразу перейти к iPhone X вместо того, чтобы стремиться к чему-то более скромному в его первоначальных версиях. Это поставило перед Apple огромные проблемы, которые даже она не смогла преодолеть.

А Vision Pro – высококачественный продукт, который превосходит конкурирующие гарнитуры виртуальной реальности (VR). Стремление быть лучшим (а не первым) у Apple в крови и отражено практически во всех ее продуктах. Исходя из этого Гурман считает, что действуют другие факторы и другие причины, по которым Vision Pro в итоге уже продается в магазинах, а Apple Car закрыт.

Репортер Bloomberg предлагает вспомнить про те утечки и слухи об Apple Car, циркулирующие в СМИ в прошедшие годы. Марк обращает внимание на то, что одна вещь сразу становится очевидной: Apple постоянно меняла свое мнение. Примерно каждый год появлялся новый отчет, в котором утверждалось, что Apple сменила направление и решила сместить определенные акценты проекта. В начале Apple Car должен был быть полностью автономным беспилотным автомобилем, потом довольно стандартным электромобилем, способным конкурировать с Tesla, и т.п.

Вполне возможно, что Apple экспериментировала с разными идеями и в ходе цикла разработки Vision Pro, но в случае с Apple Car эти идеи были не просто изменениями и корректировками — это были фундаментальные изменения в самой природе продукта, и, очевидно, они происходили слишком часто. Это никогда не приведет к созданию связной и краткой идеи того типа, который необходим для успешного продукта.

Отсутствие внятной стратегии по мнению Гурмана — не единственное, что отличает Apple Car от Vision Pro. Есть еще одна проблема, которая затрагивает суть того, как Apple ведет бизнес.

Прибыль большинства автомобилей очень мала, что делает эту отрасль дорогостоящим бизнесом. Apple же получает значительные наценки на свою продукцию, так это она может себе позволить благодаря восприятию своего бренда как роскоши. Просто с автомобилями это не работает.

Вполне возможно, что Vision Pro здесь является исключением. В СМИ появлялись сообщения о том, что Apple вряд ли получит какую-либо прибыль от каждого проданного Vision Pro из-за невероятно высоких производственных затрат, а также исследований и разработок, создания программного обеспечения, а также трудовых и маркетинговых затрат, которые пошли на это. Но разница здесь в том, что рентабельность Vision Pro, вероятно, со временем увеличится, поскольку Apple снижает затраты на компоненты и ей не приходится столь радикально компенсировать расходы на исследования и разработки. С другой стороны, автомобили по своей сути являются низкорентабельным продуктом, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Это делает автомобильную нишу непривлекательной для Apple, поэтому неудивительно, что она уходит из производства автомобилей еще до того, как оно действительно началось. Apple, возможно, была бы готова терпеть все эти неудачи, если бы электромобили по-прежнему были таким же популярным рынком, как десять лет назад. Однако сейчас рынок электромобилей переполнен предложением и первоначальный интерес к таким авто снизился, и это, вероятно, сделало Apple менее склонной терпеть очевидные недостатки своего автомобильного проекта.