Зарубежные ученые работают над созданием цифрового двойника Земли для моделирования природных бедствий.

Зарубежные ученые работают над созданием цифрового двойника нашей планеты. Эта инициатива направлена на улучшение прогнозирования стихийных бедствий, таких как наводнения, оползни и засухи. Проект финансируется Европейским космическим агентством.

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Круговорот воды, включающий испарение, конденсацию и осадки, имеет решающее значение для жизни на Земле. Однако изменение климата, вызванное деятельностью человека, приводит к появлению множества переменных, которые затрудняют точный прогноз изменений погоды и связанных с ними стихийных бедствий.

Чтобы прогнозы были верными, ученые должны создавать модели, содержащие как можно больше данных высокого разрешения, охватывающих всю поверхность Земли.

Команда исследователей под руководством Луки Броккачи из Национального исследовательского совета (Италия) разрабатывает интерактивную симуляцию, которая позволит как экспертам, так и непрофессионалам лучше понять процессы, происходящие на нашей планете. Будет создан цифровой двойник Земли, который будет содержать данные о влажности почвы, осадках, высоте снежного покрова, испарении и разливах рек. Эти данные, собранные в результате самых разных спутниковых наблюдений, позволят ученым моделировать различные сценарии стихийных бедствий в разных средах.

Первая область, которую ученые решили смоделировать, — это долина реки По на севере Италии. В будущем планируют создать аналогичные модели для других частей Европы, а затем и для других континентов.

В рамках проекта ученые также планируют использовать искусственный интеллект для анализа и интерпретации собранных данных. Внедрение искусственного интеллекта позволит минимизировать ошибки, которые иногда могут возникать из-за изменения атмосферных условий при записи изображений.