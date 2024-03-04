Администрация Байдена обостряет свой технологический конфликт с Китаем, уделяя особое внимание безопасности данных и стратегии искусственного интеллекта для защиты американских интересов и борьбы со шпионажем.

В условиях резкой эскалации технологического конфликта с Китаем администрация Байдена на прошлой неделе обнародовала меры, направленные на ограничение доступа Пекина к американским данным, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В основе этих действий лежит обеспокоенность по поводу защиты американских финансов, медицинской информации и автомобильных данных. Специальный советник Белого дома по искусственному интеллекту Бен Бьюкенен пролил свет на необходимость этих шагов и на то, как они согласуются с более широкой стратегией администрации в области искусственного интеллекта.

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Недавние инициативы знаменуют собой поворотный момент в продолжающейся технологической войне между Соединенными Штатами и Китаем. Усилия администрации носят двоякий характер: ограничение потока конфиденциальных личных данных в зарубежные страны и исследование рисков национальной безопасности, которые представляют собой китайские технологии, особенно в подключенных транспортных средствах. Цель состоит в том, чтобы предотвратить потенциальные сценарии шпионажа и шантажа, при которых конфиденциальные данные могут быть использованы для разработки ИИ или других гнусных целей. Этот подход подчеркивает существенную переоценку политики защиты данных перед лицом новых технологий, меняющих правила игры.

Среди примечательных действий — расследование администрации в отношении «умных» автомобилей китайского производства. Вызывает обеспокоенность то, что эти автомобили могут служить для Китая каналом слежки за американскими водителями или даже оказывать дистанционное влияние, создавая беспрецедентные риски кибершпионажа и шпионажа. Как сообщает AOL, это расследование является частью более широкой инициативы по защите личных данных американцев от любопытных глаз иностранных противников. Цель состоит в том, чтобы установить правила, которые смягчат эти угрозы и укрепят национальную безопасность, отражая активную позицию перед лицом меняющихся технологических ландшафтов.