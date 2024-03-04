Популярность Reddit NFT достигает новых высот: ежедневный объем торгов составляет 1,5 миллиона долларов. Рекордные продажи и доходы художников подчеркивают бум цифрового искусства.

Согласно последним данным интернет-площадок Polygon и Dune Analytics, объемы торгов Reddit коллекцией аватаров NFT за последние 24 часа превысили $1,5 млн. На этот всплеск приходится более трети общего объема торгов коллекции, который с момента ее создания вырос до $4,1 млн. Одновременно с этим на платформе наблюдался рекордный ежедневный объем продаж: 3780 цифровых предметов коллекционирования обменялись из рук в руки, что свидетельствует о растущем интересе и инвестициях в цифровое искусство и предметы коллекционирования.

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Аватары Reddit, созданные независимыми художниками и отчеканенные на блокчейне Polygon, стали ходовым товаром в пространстве NFT. Пользователи могут приобрести эти аватары через Vault, специальный криптовалютный кошелек Reddit, и демонстрировать их в виде изображений профиля на платформе. Возможность для пользователей торговать этими NFT на вторичных рынках, таких как OpenSea, еще больше подстегнула рынок: цены на некоторые предметы коллекционирования взлетели выше $2000. Самая высокая зарегистрированная продажа аватара Reddit NFT достигла ошеломляющей суммы в $24 149, что эквивалентно 18 эфирам (ETH), что подчеркивает прибыльный потенциал цифровых предметов коллекционирования.

С момента запуска в июле было отчеканено более 2,9 миллиона коллекционных аватаров, в результате чего общее количество кошельков Reddit NFT достигло 2,8 миллиона. Несмотря на этот впечатляющий рост, ежедневная скорость чеканки не поспевает за первоначальным безумием, когда в день чеканилось до 200 000 NFT. Это замедление чеканки резко контрастирует со взрывной торговой активностью, подчеркивая развивающуюся динамику спроса и предложения на рынке NFT. Инициатива Reddit не только служит для художников платформой для монетизации своих творений, но также вносит значительный вклад в их доходы: более $60 000 получены в виде гонораров от продаж на вторичном рынке.