Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Глобальный рынок корпоративного поиска достигнет $13 млрд к 2032 году
По прогнозам, к 2032 году рынок корпоративного поиска достигнет 13,0 миллиардов долларов, чему будут способствовать интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения и растущая потребность в эффективном поиске данных.

реклама

В мире, утопающем в данных, глобальный рынок корпоративного поиска стал маяком эффективности, который, согласно прогнозам, вырастет с $5,6 млрд в 2023 году до впечатляющих $13,0 млрд к 2032 году. Этот рост, отмеченный устойчивым среднегодовым темпом роста в 9,6%, преимущественно обусловлен экспоненциальным увеличением объемов организационных данных и интеграцией технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО).

реклама

Рост цифрового контента в организациях требует передовых инструментов корпоративного поиска, способных эффективно находить и извлекать соответствующую информацию. Этот рост связан не только с обработкой огромных объемов данных, но и с повышением операционной эффективности и производительности за счет быстрого доступа к точным данным. Кроме того, интеграция ИИ и МО в корпоративные поисковые решения значительно повышает точность, релевантность и скорость результатов поиска, способствуя росту рынка.

Более того, растет спрос на расширенную бизнес-аналитику и аналитические данные. Современные решения корпоративного поиска за счет интеграции с инструментами бизнес-аналитики предлагают комплексный обзор структурированных и неструктурированных данных по всему предприятию. Эта способность имеет решающее значение для поддержания конкурентного преимущества и продвижения рынка вперед.

На рынке корпоративного поиска наблюдается несколько ключевых тенденций, включая растущее внедрение облачных решений и упор на удобные для мобильных устройств и персонализированные функции поиска. Эти тенденции отражают динамику перехода к более адаптивным, эффективным и ориентированным на пользователя поисковым решениям. Кроме того, такие сектора, как банковские и финансовые услуги, все чаще полагаются на решения корпоративного поиска для эффективного доступа к обширным хранилищам данных, что подчеркивает незаменимость этих систем в процессах принятия решений, основанных на данных.

#ии #и машинное обучение #интеграция искусственного интеллекта
+
Написать комментарий (0)
Создан настольный робот в стиле ВАЛЛ-И с искусственным интеллектом и дружелюбным характером
Рынок автономных судов удвоится к 2030 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
7
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
+
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
9
MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
1
ВКС России получили на вооружение новый самолёт ДРЛОИУ А-50У
3
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
3
Xiaomi 13 Pro начал получать обновленную HyperOS
3
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
Список мобильных телефонов Samsung, которые получат обновление Android 15
+
Украинские формирования предпринимают попытки контратаковать под Авдеевкой, но успеха не имеют
+
ВКС РФ оснастили УМПК кассетные боеприпасы РБК-500 и поразили лесопосадку с большими силами ВСУ
+
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
2
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
1
Индия готовится запустить пилотируемую космическую миссию «Гаганьян»
2
Boeing и Alaska Airlines получили иск от пассажиров на миллиард долларов
+
Компания Sanctuary AI представила нового робота-гуманоида Phoenix с поддержкой ИИ
+
Частота ядер Snapdragon 8 Gen 4 может достигать 4,30 ГГц и будет на 30% выше, чем у SD 8 Gen 3
1
Анонс Samsung Galaxy Z Fold 6 назначен на июль, а его фото уже показали в сети
+
Sennheiser выпустил наушники MOMENTUM True Wireless 4
+

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
31
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
1
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
25
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
36
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
15
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
19
Об американской винтовке M1895, стоявшей на вооружении армии Российской империи в годы ПМВ
+

Сейчас обсуждают

Rduina
21:05
кукешь
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
swr5
20:53
Да уж! А поставить на телефон приложение Stellarium Mobile и найти на небе созвездие Стрельца держа телефон в руках уже стало невероятно трудно. Впрочем с яблочников чего удивляться.
Создано мобильное приложение, которое позволяет определить местоположение черной дыры Млечного Пути
Олег Ст
20:52
Цирк продолжается, это так называется только другими словами..
Китайский андроид H1 от Unitree Robotics установил мировой рекорд скорости
Derikk
20:51
А тут что,чистят комменты к статье?) Ну и помойка стала,как и сами статьи однообразные...
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
Шакро Молодой
20:42
эбель дур вээээээээээха, кхашпа
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
АЕV
20:35
Свободная страна свободна во всём...
Китайский андроид H1 от Unitree Robotics установил мировой рекорд скорости
Шакро Старый
20:13
Не плач, ты теперь подо мной ходишь.
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Шакро Молодой
20:07
коричневые линии же. апдейт спустя 25мин. кто поставил 17 минусов? медведев?
Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
Евгений Степанов
20:04
Я так и делаю купил 5950х 32гига оперативы и 6950хт ,а потом зае..т так и выкину куплю новый. Даже не продам, а именно выкину. Жалко будет продавать за копейки. Так постоянно делаю. И следующий тоже к...
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Дмитрий
20:04
ну он назвал только всу и только покойников как я понял. короче еврей. он калек не считал и тем более не считал без вести пропавших. а их там как раз больше всего. Ибо трупы никто не собирает
WP: Киев не может объяснить, куда "исчезли" 700 тысяч мобилизованных в ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем