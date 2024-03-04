В Windows 11 от Microsoft наряду с другими интересными обновлениями появилась функция Generative Erase, позволяющая пользователям без труда удалять нежелательные объекты с фотографий.

В мартовском обновлении Windows 11 от Microsoft представлена функция Generative Erase (генеративного стирания), позволяющая пользователям легко удалять ненужные объекты с фотографий, а также другие интересные обновления.

реклама

Генеративное стирание — это больше, чем просто инструмент; это свидетельство приверженности Microsoft интеграции передовых технологий с удобными интерфейсами. Эта функция позволяет людям легко удалять ненужные объекты, людей или дефекты со своих изображений без необходимости использования дорогостоящего программного обеспечения или обширных навыков редактирования. Согласно недавнему сообщению Gizbot News, обновление, выпущенное в марте 2024 года, не только включает в себя этот инновационный инструмент, но также вносит улучшения в функциональность Copilot, обновления ИИ для приложений для творчества и многое другое, что делает Windows 11 более универсальной, чем когда-либо.

Доступ к генеративному стиранию и его использование очень просты. Пользователям просто нужно открыть приложение «Фотографии», выбрать изображение, которое они хотят отредактировать, и выбрать опцию «Генеративное стирание». Оттуда они могут выделить области или объекты, которые хотят удалить. Затем инструмент творит чудеса, плавно смешивая фон для получения естественного вида. Этот процесс исключает необходимость сложного обучения, связанного с программным обеспечением для редактирования фотографий профессионального уровня, предлагая более доступный вариант как для обычных пользователей, так и для любителей фотографии.

Помимо генеративного стирания, в мартовском обновлении для Windows 11 представлено множество дополнительных функций, направленных на улучшение пользовательского опыта и производительности. К ним относятся возможность использовать смартфоны Android в качестве веб-камер, улучшенное управление виджетами, улучшения функции Nearby Share, а также создание пользовательских задач и ярлыков для голосовых команд.

Помимо упрощения редактирования фотографий, все эти обновления отражают более широкий переход к более интуитивным функциям на основе искусственного интеллекта, которые повышают креативность и эффективность.