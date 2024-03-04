Один из создателей игрового видеоконтента решил передать игре F1 23 годичной давности лучшее качество. Эффект от этого можно увидеть на YouTube.

Формула-1 уже много лет является одним из самых престижных видов спорта в мире. Несомненно, поэтому видеоигры на тему Формулы-1 выпускаются каждый год. F1 24 от EA Sports пользуется большой популярностью среди геймеров. Один из ютуберов решил создать модифицированную версию игры годичной давности (F1 23) и еще больше «подправил» графические характеристики.

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Блогер, известный как DubStepZz, разместил в сети 11-минутное видео. Там мы видим графически улучшенную версию игры F1 23. Игра была представлена в качестве 8К. В игре F1® 24 DubStepZz реализовал трассировку лучей, то есть улучшил качество теней и освещения. А для F1 23 была использована модификация ReShade, которая также очень сильно влияет на реалистичность графики.

Для запуска игры ютуберу понадобилась видеокарта RTX 4090, что показывает, насколько мощные ресурсы необходимы для полноценной работы модификации. Во многих моментах мы можем задаться вопросом, смотрим ли мы фильм или это видеоигра. Можно восхититься тем, до какого качества графического изображения DubStepZz довел F1 23. Реализованные моды делают свое дело, и единственной проблемой может стать оптимизация, так как только наличие высокой скорости интернета и хорошего монитора не позволит вам оценить качество картинки по достоинству.



