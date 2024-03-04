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Появились фотографии первого серийного летающего автомобиля Xpeng eVTOL
Несколько дней назад появились снимки будущей летающей модели Land Carrier. Многие считали, что эта комбинация внедорожника и летательного аппарата не увидит свет.

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Недавно появились шпионские фотографии летающего автомобиля раздельного типа под названием "Land Aircraft Carrier" от бренда XPeng AEROHT.

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Этот инновационное транспортное средство сочетает в себе электрический самолет вертикального взлета и посадки с наземным транспортным средством. Он может похвастаться уникальной трехосевой конфигурацией шестиколесного привода, что делает его первой китайской полноприводной моделью на рынке. Хотя шпионские фотографии позволяют предположить, что основное внимание будет уделено не внедорожным возможностям, а шестиколесному внедорожнику, это намекает на значительный потенциал для будущих модификаций.

Компания XPENG AEROHT пока не раскрывает подробных технических характеристик, включая конструкцию кузова. Однако некоторые эксперты предполагают, что его дизайн, напоминающий по высоте Cybertruck от Tesla, может включать в себя полунесущую конструкцию.

Название "Land Aircraft Carrier" происходит от того, что в него интегрирован небольшой летательный аппарат, а наземное транспортное средство служит в основном его носителем. Компания XPENG AEROHT также активно разрабатывает электрические летающие автомобили. Несмотря на существующие ограничения, такие как производительность батарей и нормативные требования, компания стремится расширить практичность и широкое применение этой зарождающейся категории. Объединив шестиколесный автомобиль с летающим аппаратом, "Land Aircraft Carrier" стремится расширить спектр потенциальных применений.

На прошлогоднем мероприятии XPeng Technology Day компания XPENG AEROHT обозначила два различных пути развития летающих автомобилей: интегрированные наземно-воздушные летающие автомобили и летающие автомобили раздельного типа. Раздельный вариант включает в себя наземный корпус и летающий корпус, оснащенный салоном на 4-5 пассажиров и гибридной силовой установкой для увеличения дальности полета летающего модуля.

Стратегия ценообразования на "Land Aircraft Carrier" привлекла значительное внимание рынка. Первоначальные прогнозы предполагали цену до 1 миллиона юаней, но последние сообщения указывают на более умеренный диапазон от 700 000 до 1 миллиона юаней. Позиционируемый как конкурент другим полностью электрическим или плагин-гибридным моделям внедорожников, "Land Aircraft Carrier" выделяется благодаря своим уникальным летным возможностям, предлагая убедительное сочетание производительности и привлекательности.

#xpeng #летающий автомобиль #land aircraft carrier
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