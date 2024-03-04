Компания Bitdeer, являющаяся мировым лидером в области технологий блокчейна и высокопроизводительных вычислений, сегодня представила свой первый чип для майнинга криптовалюты – SEAL01. Энергоэффективность этого чипа представляет интерес.

Группа Bitdeer Technologies совершила революционный скачок в секторе майнинга криптовалют, представив чип SEAL01 и установив новый стандарт эффективности и устойчивости майнинга биткойнов. Будучи основанным на 4-нанометровом техпроцессе, чип SEAL01 становится самым энергоэффективным майнером криптовалюты на сегодняшний день, обеспечивая впечатляющие 18,1 J/TH.

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В основе последней инновации Bitdeer лежит чип SEAL01, продукт многолетних исследований, разработок и испытаний. Высокая эффективность чипа SEAL01 дает майнерам возможность значительно снизить потребление энергии, тем самым повышая прибыльность и окупаемость инвестиций.

Благодаря внедрению чипа SEAL01 и предстоящему выпуску майнинговой машины SEALMINER A1, Bitdeer не только укрепляет свои позиции технологического лидера в области блокчейна и высокопроизводительных вычислений, но и продвигает индустрию добычи криптовалюты к более эффективному и экологически чистому процессу.