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На летающий автомобиль Model A стоимостью $300 000 поступило 2850 предзаказов
Компания Alef Aeronautics, поддерживаемая SpaceX, получила 2850 предварительных заказов на летающий автомобиль стоимостью 300 тысяч долларов.

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Alef Aeronautics, стартап, поддерживаемый SpaceX, произвел фурор в автомобильной и аэрокосмической промышленности, получив 2850 предварительных заказов на свой новаторский летающий автомобиль Model A. Этот автомобиль стоимостью $300 000 представляет собой значительный шаг в будущее транспорта, сочетая передовые технологии с мечтой о перемещении по воздуху как на ковре-самолете.

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Model A от Alef Aeronautics — это не просто транспортное средство; это стремление компании совершить революцию в городском транспорте. Благодаря возможностям вертикального взлета и посадки (eVTOL) Model A обещает уменьшить пробки в городах и предоставить новый вариант передвижения на работу. В отличие от традиционных транспортных средств или даже современных конструкций eVTOL, Model A больше напоминает автомобиль, чем самолет, что делает его конструкцию неким уникальным симбиозом.

Инновационный дизайн этого авто позволяет путешествовать по воздуху без необходимости использования взлетно-посадочных полос, открывая новые возможности для перемещения в пределах города или пригорода.


Model A, оснащенная электрической силовой установкой, может похвастаться запасом хода 320 км по дорогам и 177 км по воздуху при поддержке восьми мощных электродвигателей. Этот автомобиль двойного назначения не только поразил воображение потенциальных пользователей, но и получил сертификат летной годности от Федерального управления гражданской авиации США, что является важным шагом на пути к коммерческому производству. Тот факт, что количество предварительных заказов превысило 2850 штук (следует отметить, что для предварительного заказа необходимо внести залог в размере всего 150 долларов США за автомобиль) подчеркивает готовность людей к использованию таких футуристических транспортных средств.

Alef Aeronautics готовится к коммерческому производству модели A, начало которого запланировано на конец 2025 или начало 2026 года. Дорожная карта компании не ограничивается личными летающими автомобилями; он также включает в себя планы по созданию летающих такси с целью еще больше улучшить динамику городского транспорта.

#летающий автомобиль #alef aeronautics #model a
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