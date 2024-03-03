Реальность электрификации автомобильного транспорта по мнению Штефана Хартунга из Bosch такова, что понадобится 35 лет, чтобы все перешли на электромобили.

В ходе недавней дискуссии Штефан Хартунг, исполнительный директор немецкого машиностроительного гиганта Bosch, пролил свет на будущее электрификации автомобильного транспорта, предположив, что переходный период продлится не менее 35 лет. Этот прогноз подчеркивает непреходящую роль двигателей внутреннего сгорания наряду с ростом электромобилей.

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По словам Хартунга, если производство нынешних 90 миллионов дорожных транспортных средств будет немедленно переведено на электрические, то для замены мирового автопарка потребуется 16 лет. Однако он утверждает, что двигатели внутреннего сгорания будут продолжать производиться и использоваться, что фактически удвоит переходный период до 30-35 лет. Этот расширенный период времени учитывает циклы производства и замены автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а также стремление к электрификации.

Хартунг обращает внимание на ограничения нынешних аккумуляторных технологий, особенно для тяжелых транспортных средств, таких как зерноуборочные комбайны, которым требуется значительная выходная мощность. Огромный вес аккумуляторов, необходимых для таких транспортных средств, может сделать их непрактичными. Более того, он указывает на разнообразные потребности мирового рынка, отмечая, что невозможно заставить клиентов за пределами Европы отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания.