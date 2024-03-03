Meishi 917, вдохновленный военным дизайном, уже можно купить в России за 11 550 000 руб.

Dongfeng Motor Corporation представляет Meishi 917, первый в Китае внедорожник, сочетающий военный дизайн с экологически чистыми технологиями, который уже можно купить и в России по цене от 11 550 000 руб.

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Этот инновационный внедорожник сочетает суровую эстетику с передовыми технологиями и удовлетворяет разнообразные предпочтения водителей благодаря использованию как полностью электрической, так и гибридной трансмиссии.

Meishi 917 устанавливает новый стандарт в автомобильной промышленности благодаря своему смелому дизайну и расширенным функциям. Его внешний вид может похвастать четкими линиями и внешним видом, дополненным гладкой черной отделкой и матовым покрытием. Дизайн автомобиля – это не только эстетика; он создан, чтобы выдерживать суровые условия бездорожья.

Полностью электрическая модель оснащена четырьмя электродвигателями и надежной аккумуляторной батареей NMC емкостью 140 киловатт-часов, обещая исключительную производительность без ущерба для экологической ответственности.

Альтернативно гибридная модель предлагает сочетание традиционной и электрической мощности с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом в сочетании с тремя электродвигателями, обеспечивающими водителям гибкость и эффективность.

Что отличает Meishi 917, так это его военные характеристики и технологии. Дизайн интерьера отражает утилитарный и надежный характер военной техники, а современные экраны и пользовательские интерфейсы повышают удобство вождения. Кроме того, за дополнительные 14 000 долларов клиенты могут выбрать пакет с дроном-компаньоном, расширяющим возможности автомобиля и предлагающим уникальные возможности для приключений на бездорожье. Такое сочетание дизайна и технологий подчеркивает стремление Dongfeng расширять границы возможного в автомобильной промышленности.

Этот автомобиль — не просто впечатляющее достижение инженерной мысли и дизайна; это заявление о направлении автомобильных инноваций, особенно в области электромобилей и гибридных автомобилей. Благодаря военной эстетике, передовым технологиям и приверженности принципам устойчивого развития Meishi 917 готов переосмыслить внедорожную мобильность и установить новые стандарты для автомобильной промышленности.