Уже в августе первые покупатели смогут получить Doly — это нечто большее, чем просто робот, катающийся вокруг и показывающий базовые анимации. Он создан как компаньон, который предлагает развлечения, обучение и социальное взаимодействие, и который будет развиваться вместе с вами.

Канадский стартап создал настольного автономного робота-компаньона с искусственным интеллектом. Этот милый робот по имени Doly общаясь со своим владельцем способен проявлять индивидуальность и эмоции.

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Doly способен помочь своему владельцу повысить уровень знаний в самых разных областях, способствовать развитию различных навыков и критического мышления. С самого начала вы можете оказывать влияние на его индивидуальность и настроение своим общением и взаимодействием. В результате он будет отвечать на ваши эмоции своими реакциями, движениями и анимацией глаз. Использование Doly не требует дополнительных приложений или гаджетов, однако при желании вы всегда можете проверить его состояние с помощью приложения.

Doly слышит и понимает команды и просьбы. Чтобы активировать голосовое управление, просто скажите "Hey Doly" и сообщите ему, что нужно сделать! Система распознавания речи NLU (Natural Language Understanding) позволит устанавливать таймер или узнать прогноз погоды.





Благодаря огромным прекрасным глазам Doly выглядит всегда любопытным. Камера 8 МП позволяет Doly запоминать и узнавать людей по именам, делать высококачественные снимки и многое другое. Doly работает без сервера, что позволяет не беспокоиться о конфиденциальности.

Doly оснащен различными типами датчиков, которые позволяют не только передвигаться, разворачиваться, но и чувствовать, когда владелец гладит его. Милый робот способен общаться и отвечать тем голосом, который выберет его пользователь. Робот сообщит прогноз погоды, время, свое имя и многое другое.

Doly разработан как самостоятельная личность с естественным поведением. В зависимости от меняющегося настроения, Doly занят тем, что обнаруживает и «бродит» вокруг, не падая со стола, оказываясь у его краев. Благодаря функции дистанционного управления Doly может исследовать и показывать вам мир с его точки зрения. Вы можете увидеть все, что видит Doly, своими глазами. Также можно настроить цвет и положение «рук» робота в соответствии с вашими предпочтениями.

Робот практически всегда активен, так как не нужно беспокоиться о его подзарядке – он сам понимает, когда необходимо подзарядиться и заехать на «заправку».

На данный момент этого милого робота можно купить на платформе Kickstarter по цене от $299 долларов, но получить его раньше августа 2024 года не получится.