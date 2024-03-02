Для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже выпущен патч 2.12 к Cyberpunk 2077 и дополнению «Призрачная свобода».

На мероприятии CD Projekt Red продемонстрировала будущее Cyberpunk 2077, впервые показав производительность игры на консолях нового поколения, PS5 и Xbox Series X|S. Это объявление знаменует важную веху в жизненном цикле игры, обещая расширенный опыт как новым, так и существующим игрокам.

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Презентация, проведенная CD Projekt Red, не только дала представление об игровом процессе Cyberpunk 2077 на PS5, но и подробно описала ряд технических улучшений, ожидающих игроков. Среди этих улучшений выделяются трассировка лучей, разрешение 4K с динамическим масштабированием и заметное сокращение времени загрузки, устанавливающие новый стандарт производительности игры. Кроме того, обновление доступно бесплатно для игроков, которые ранее приобрели игру на PS4 или Xbox One, что обеспечивает плавный переход к играм следующего поколения для сообщества Cyberpunk 2077.

Это объявление было встречено с энтузиазмом игровым сообществом, стремящимся окунуться в захватывающий мир Cyberpunk 2077 на консолях последнего поколения.

Одновременно с новостями об обновлении следующего поколения CD Projekt Red выпустила патч 2.12 для Cyberpunk 2077 и его расширения Phantom Liberty («Призрачная свобода»). Этот патч направлен на решение ключевых проблем, отмеченных игроками в предыдущем патче 2.11, а также на внесение улучшений и исправлений ошибок, специально предназначенных для платформ ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Этот шаг не только улучшает текущий игровой опыт, но и закладывает прочную основу для расширения Phantom Liberty.

Все подробности по данному обновлению вы сможете узнать здесь.