Выяснилось, что для игры в Test Drive Unlimited: Solar Crown потребуется подключение к интернету.

Test Drive Unlimited: Solar Crown – одна из тех игр, которых так ждали поклонники виртуальных автогонок по всему миру. Серия, известная уже несколько десятилетий, возвращается в этом году и обещает стать довольно впечатляющей. В последнем трейлере разработчики дали порцию новой информации об игре.

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Поклонники серии Test Drive были в восторге после объявления о создании следующей части легендарной игры на рынке гоночных игр. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. За более чем 30 лет было выпущено множество различных изданий Test Drive. Последняя из них вышла в 2012 году и называлась Test Drive: Ferrari Racing Legends.





Спустя 12 лет игра возвращается в версии Test Drive Unlimited: Solar Crown. Трейлеры, представленные в последние месяцы, однако, не вызвали восторга у геймеров. Игра выглядела довольно неплохо, но говорить о большом сюрпризе в плане графики или представленной механики было сложно.

Единственное, что известно, – игра должна выйти в первом квартале года, то есть совсем скоро. Разработчики из студии KT Racing регулярно делятся новостями. Последние, возможно, не являются понравятся не всем любителям этой серии игр.

Оказывается, для того чтобы поиграть в Test Drive Unlimited: Solar Crown, нам потребуется постоянное подключение к интернету. По разным причинам игровые функции сообщества требуют инфраструктуры, которая постоянно подключена к онлайн-базам данных: табло, гонки, акции, модерация, живые события, античит и общий игровой опыт.