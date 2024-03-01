Rockstar Games готовится к выпуску GTA VI со значительными изменениями работы своих сотрудников для повышения безопасности и качества. Игровой мир кипит от ожидания.

Поскольку Grand Theft Auto VI вступает в решающую фазу разработки, Rockstar Games вносит значительные операционные изменения, намекая на то, что релиз состоится в 2025 году. На фоне повышенного волнения и спекуляций компания обязала своих сотрудников постоянно находиться в офисе, стремясь повысить безопасность проекта и гарантировать, что предстоящая игра будет соответствовать легендарным стандартам качества.

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Этот стратегический сдвиг, вызванный предыдущим нарушением безопасности. Консолидируя свой персонал, Rockstar стремится свести к минимуму уязвимости и создать среду, способствующую творчеству и тщательному вниманию к деталям, необходимым для успеха игры.

Поскольку окно выпуска GTA VI потенциально сужается до конца 2025 года, игровой мир внимательно следит за ней, ожидая выход игры, которая может снова переопределить жанр открытого мира.