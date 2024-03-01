Робототехническому стартапу Figure предрекают возможность произвести революцию в промышленности, повысить производительность и переосмыслить взаимодействие человека и робота.

Робототехнический стартап Figure привлек $675 млн на создание гуманоидных роботов, сотрудничая с OpenAI для интеграции искусственного интеллекта, поддерживаемого такими гигантами индустрии, как Джефф Безос, Microsoft и Nvidia. Этот значительный финансовый взлет позволил оценить компанию в $2,6 миллиарда, создав новый прецедент в области гуманоидной робототехники. В основе амбициозного проекта Figure лежит стратегическое партнерство с OpenAI, целью которого является использование генеративного искусственного интеллекта для революционного изменения взаимодействия гуманоидных роботов в человеческом окружении.

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Сотрудничество с OpenAI знаменует собой поворотное изменение в подходе компании Figure к интеграции передовых возможностей ИИ в своих гуманоидных роботов. Это партнерство не только подчеркивает растущий интерес к ИИ после запуска OpenAI's ChatGPT, но и позиционирует компанию Figure в авангарде индустрии, стремящейся изучить потенциал робототехники, основанной на ИИ. Благодаря поддержке гигантов индустрии и четкому видению, компания Figure готова разработать большие языковые модели, специально предназначенные для робототехники, что повысит способность роботов общаться, воспринимать и выполнять задачи в человекоподобной манере. Перенося свою инфраструктуру ИИ и обучение в Microsoft Azure, Figure использует передовые технологии для совершенствования своих моделей ИИ, обеспечивая беспрепятственную интеграцию своих роботов в различные аспекты повседневной жизни и работы.

Западные эксперты отмечают, что потенциал компании Figure может стать предвестником новой эры, когда человекоподобные роботы станут неотъемлемой частью общества.