В своем подкасте Campfire Chat разработчики из Blizzard рассказали о своем желании получить как можно больше отзывов геймеров от нововведений.

Перед премьерой 4го сезона Diablo 4 создатели планируют организовать тестовый сервер. Игра станет доступна игрокам на ПК в ближайшие недели.

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В последнем выпуске подкаста Campfire Chat разработчики из Blizzard рассказали, что хотят получить как можно больше отзывов игроков о некоторых изменениях, которые вступят в силу с выходом нового сезона. Правда, разработчики пока не рассказали, о каких именно изменениях идет речь, сообщив лишь, что это будет что-то серьезное, касающееся статистики и наград. Видимо, тема настолько серьезна, что Blizzard решила, что в данном случае не обойтись без тестового сервера – хотя ничего подобного не было ни в одном из трех предыдущих сезонов. Последующие тоже не обязательно получат подобные возможности – только те сезоны, для которых планируются серьезные изменения.

Сервер будет доступен исключительно для PC-версии Diablo 4 в клиенте Battle.net и будет запущен за несколько недель до начала четвертого сезона — чтобы у разработчиков было время внести соответствующие исправления. На сервер не распространяются никакие соглашения о секретности, и геймеры, которые его используют, смогут полностью записывать или транслировать игровой процесс.

Кстати, представители Blizzard также поинтересовались мнением игроков о том, как вводить новые, легендарные и уникальные предметы. Раньше новинки этого типа вводились только тогда, когда у каждого класса появлялось что-то новое, теперь же – только один предмет, для одного класса.

Ожидается, что более подробная информация о запуске тестового сервера появится в рамках следующего стрима разработчиков, который состоится в ближайшие несколько недель. Третий сезон Diablo 4 заканчивается 16 апреля, поэтому следующий должен стартовать в тот же день.