Владимир Путин в своей речи предупредил НАТО не планировать агрессию в сторону РФ.

Президент России выступил с традиционной речью перед Федеральным Собранием, прокомментировав текущие политические события и анонсировав решения, которые примет Кремль на ближайшие годы.

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Зарубежные страны сами выбирают объекты для ударов и говорят о вводе войск на Украину. Последствия для интервентов будут очень трагичны, заявил Владимир Путин.

«Абсолютное большинство россиян поддерживают спецоперацию. Российские военные знают, что вся страна с нами, даже когда они находятся в окопах», — добавил он.

Владимир Путин отметил, что с момента начала боевых действий на Украине российская армия значительно укрепилась и доказала свою силу.

Как в очередной раз отметил Владимир Путин, цель стран НАТО во главе с Соединенными Штатами – добиться развала России. «Вашингтон предпринимает откровенно враждебные действия, желая нанести Москве "стратегическое поражение" на поле боя», — сказал он. — «Запад вызвал конфликты во многих странах, но при этом утверждает, что Россия сама намерена «напасть» на Европу. При этом зарубежные страны сами выбирают «мишени» для ударов и говорят о вводе войск на Украину. Последствия для интервентов будут очень тяжелыми. У нас также есть оружие, способное поражать цели на их территории», — добавил он.

В качестве примера действий, направленных против безопасности России, Владимир Путин указал на решение о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. По мнению российского президента, лучшим решением для России является усиление своих сил, дислоцированных вблизи границ со странами восточного фланга НАТО.