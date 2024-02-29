Видео посвящено визиту министра обороны России Сергея Шойгу на НПО "Сплав" в Тульской позволяет рассмотреть новую реактивную систему залпового огня «Возрождение».

Свежее видео, выпущенное российским оборонным ведомством, предоставило широкой аудитории познакомиться с тем, Сергей Шойгу посетил тульскую научно-производственную организацию "Сплав".

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В фокусе камер оказалась современная бикалиберная РСЗО "Возрождение", которая имеет потенциал вытеснить как целый ряд советских реактивных систем, так и недавно принятую в вооружение систему дистанционного минирования "Земледелие". Первые испытательные выстрелы из этого нового оружия уже были произведены на полигоне. Их успешные результаты внушают уверенность и вдохновляют разработчиков.

Министр обороны РФ сказал:

Если нам удастся добиться той точности, о которой вы говорите, то она становится основной номенклатурой.

Ознакомиться подробнее с визитом Сергея Шойгу можно посмотрев видео, которое представило российское военное ведомство в своем Telegram-канале.

Новое РСЗО установлено на четырехосном шасси от КамАЗа и использует два набора направляющих различных калибров – 122 и 220 мм. Примененный здесь метод пакетного перезаряжания существенным образом сокращает время необходимое на перезарядку.

Бикалиберная РСЗО способна работать с четырьмя типами боеприпасов: реактивными снарядами "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", боеприпасами тяжелых огнеметных систем, а также снарядами, наполненными минами, от великолепно зарекомендовавшей уже системы "Земледелие". Однако важнейшим достоинством бикалиберной системы является возможность одновременного поражения целей как непосредственно на линии соприкосновения, так и в дальнем тылу противника. "Возрождение" способно поражать цели на расстоянии 120 км.