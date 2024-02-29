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Показаны первые в мире очки, корректирующие частичную слепоту сетчатки глаза
На выставке MWC 2024 показали EyeCane – умные очки для людей, страдающих заболевания глаз, которое затуманивает центральное зрение, затрудняя восприятие лиц, чтение, вождение автомобиля и даже выполнение таких элементарных задач, как приготовление пищи.

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Медицинско-технологическая компания представила на MWC очки Eyecane AR, первое в мире устройство дополненной реальности, предназначенное для коррекции возрастной дегенерации желтого пятна (ВМД).

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Eyecane AR, разработанный так, чтобы выглядеть и ощущаться как обычные солнцезащитные очки, помогает людям с заболеваниями сетчатки видеть четко. Камера 4K в центре очков записывает мир, передавая медиафайлы на крошечный проецируемый дисплей внутри линз Eyecane AR. ВМД создает слепые пятна в зрении людей, но камеры Eyecane AR помогают заполнить эти слепые пятна цифровыми изображениями в реальном времени, помогая людям снова видеть полностью и ясно.

Болезнь, которая поражает до 1 из 200 человек к тому времени, когда им исполняется 60 лет, а к 90 годам заболеваемость возрастает до 1 из 5 человек. Заболевание, вызванное дегенерацией макулы (центральной части сетчатки), приводит к нечеткости, а иногда и к полному отсутствию зрения в центре глаза. Представьте себе большую черную точку в относительно ясном видении.

Поскольку множество значимых вещей из окружающей среды попадают в центральную зону визуального поля, людям, страдающим от возрастной макулярной дегенерации, может быть затруднительно воспринимать детали предметов, узнавать лица и ориентироваться в пространстве. Принцип работы совершенно прост: камера фиксирует все, что находится в центральной зоне, и отображает это в уголке глаза, где человек с ВМД способен видеть относительно четко. Путем создания "картинки в картинке" устройство Eyecane AR позволяет пациентам с ВМД восстановить зрение в центре визуального поля просто за счет того, что камера захватывает нужную область и передает изображение в другую часть поля зрения.

Используя передовую 4K-камеру разрешением 20 МП, интегрированную в умные очки и дополненную интуитивным мобильным приложением, Eyecane AR предлагает возможность захвата и обработки изображений в реальном времени с высокой точностью, включая функцию оптической стабилизации. Полученные изображения отображаются на экране дополненной реальности в формате Full-HD, что позволяет эффективно перенести центральное зрение в периферийную область.


Кроме того, удобство в использовании Eyecane заключается в том, что они готовы к использованию сразу после распаковки, без посещения медицинских учреждений. Мобильное приложение Eyecane содержит встроенную программу для скотометрии, которая проверяет ваше зрение, выявляя слепые пятна и проблемные зоны. После этого приложение помогает камере AR очков Eyecane сконфигурировать и сфокусироваться на этой области, захватывая изображение и демонстрируя его в периферийном зрении.

#медицина #очки #mwc 2024 #eyecane ar #заболевания глаз
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