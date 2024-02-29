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Microlino Lite: швейцарский электромобиль, которым можно управлять с 14 лет
Узнайте как по мнению производителя, Microlino Lite поменяет городской транспорт благодаря своим компактным размерам, доступности и экологичному дизайну.

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Компания Micro Mobility Solutions недавно на автосалоне в Женеве представила Microlino Lite, инновационный компактный электромобиль, который был разработан для удовлетворения потребностей горожан и молодых водителей, предлагая уникальное сочетание эффективности и доступности.

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Microlino Lite выделяется своими миниатюрными размерами, что делает его идеальным транспортным средством для передвижения по узким европейским городским улицам и парковки, когда место для авто крайне ограничено. Несмотря на небольшой размер, функциональность этого электромобиля в условиях передвижению по городу нисколько не снижается.

Благодаря максимальной скорости 45 км/ч и выбору аккумулятора емкостью 5,5 кВт/ч и 11 кВт/ч автомобиль удовлетворяет различные потребности в городских поездках, обеспечивая запас хода в 100 и 177 километров соответственно. Зарядка автомобиля удобна: в зависимости от емкости аккумулятора требуется всего два-четыре часа. Что отличает Microlino Lite, так это его юридическая классификация во многих европейских странах, позволяющая управлять им лицам в возрасте от 14 лет.

Экономические преимущества Microlino Lite очевидны в его ценовой стратегии для стран ЕС. Базовая цена составляет 17 999 евро, а цена за каршеринг составляет около 156 евро в месяц. По мнению производителя, такое авто представляет собой экономически эффективное решение для людей, ищущих экологически безопасный городской транспорт. Хотя, скромная мощность автомобиля в 12 л.с. и ограничение максимальной скорости в 45 км/ч могут отпугнуть некоторых потенциальных покупателей. Тем не менее, эти характеристики обеспечивают его доступность для более молодой аудитории и соответствуют философии городского дизайна автомобиля.

Появление Microlino Lite вызвало дискуссии о будущем городской мобильности и о возможностях подобных транспортных средств изменить облик городов Европы. Пока города по всему миру борются с пробками, загрязнением окружающей среды и нехваткой места, Microlino Lite представляет собой взгляд в будущее, где компактные, эффективные и экологически чистые транспортные средства станут нормой, а не исключением.

#электромобиль #microlino lite
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