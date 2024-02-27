Если вы являетесь поклонником книг и фильмов о Дюне, то эти экстравагантные часы – нечто особенное.

Предстоящий фильм Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая» наделал немало шума перед выходом в прокат. Компания Hamilton Watch, которая с 1930 года создавала часы для более чем 500 фильмов, не собиралась упускать эту возможность и в этот раз.

реклама

В итоге по просьбе Дени Вильнева были созданы часы в сотрудничестве между Hamilton, Legendary Entertainment и Warner Bros. Pictures совместно с реквизитором фильма Дугом Харлокером. Руководствуясь миром «Дюны» Фрэнка Герберта и видением Вильнева, дизайнеры Hamilton разработали «надежный, ярко выраженный фременский девайс», который бросает вызов традиционным часовым нормам. Видение Харлокера дизайна «Desert Watch» получило одобрение от Вильнева, и они стали реквизитом для фильма.

Venturas, часы ограниченной серии имеют светящийся синий циферблат, напоминающий голубые глаза фременов. Модель Ventura Bright оснащена кнопкой, повторяющей светящиеся синие линии циферблата Desert Watch. Ventura Edge имеет угловатый корпус с матовым черным PVD-покрытием и цифровым дисплеем синего цвета, имитирующим рельефные элементы, видимые на реквизите в фильме. Часы также поставляются в эксклюзивной упаковке, вдохновленной фильмом, для поклонников и коллекционеров.

Модель Hamilton Ventura Edge Dune Limited Edition имеет корпус с черным PVD-покрытием и имеет размеры 51 x 47,2 мм. Часы с водонепроницаемостью до 100 метров имитируют трехмерные рельефные элементы, присутствующие в оригинальных часах, изображенных в фильме. Впечатляет замысловатый эффект печатной платы и удивительная текстура, дополняющая его. На лицевой стороне часы отображают время в виде голубых цифр, а внутри находится кварцевый механизм. Показания времени расположено по вертикали и выглядят как слабый синий текст, который загорается при нажатии кнопки. Кроме того, синее кольцо на часах подсвечивается, чтобы завершить образ. Когда свет гаснет, это происходит с небольшой вспышкой, как и в оригинальных бутафорских часах. Часы Hamilton Ventura Edge Dune будут выпущены ограниченным тиражом всего в 2 000 экземпляров, а их цена составит $2 500.