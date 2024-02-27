Какие планы у ВСУ на поставки истребителей Mirage 2000 и Gripen

Как сообщает Forbes, во время пресс-конференции, состоявшейся в пятницу (23 февраля) в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский признался, что ведет переговоры с Францией о поставке истребителей Mirage 2000. Но, теперь выяснилось, что это еще не все. Также продолжаются переговоры со стороны Украины с правительством Швеции относительно истребителей JAS-39 Gripen.

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Интересно, что украинцы хотят истребители Mirage в версии 2000D, которые дополняли бы их бомбардировщики Су-24М. Благодаря Миражам они хотят получить возможность атаковать российские военные объекты дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow или SCALP EG. Это означает, что вооруженные силы планируют в ближайшем будущем совершить, например, новые нападения на Крым. Крымский мост также может стать их мишенью.

Forbes привел слова командующего ВВС Украины Николая Олещука, который заявил, что "не исключено, что боевые возможности бомбардировщиков Су-24М будут повышены за счет Mirage 2000D".

Примечательна некая озабоченность, которую высказал Председатель комитета Национальной ассамблеи по национальной обороне и вооруженным силам Франции. Он заявил, что у французского правительства есть определенные условия относительно передачи истребителей, самым важным из которых является оценка того, что самолеты не представляют риска эскалации войны до такой степени, что это привело бы к прямому конфликту между Россией и НАТО.