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Aurlumyn - первый лекарственным препарат для лечения обморожений
Одобрен первый препарат в истории от обморожения

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый препарат от обморожения. Это решение может оказаться новаторским, особенно для людей, живущих в холодных регионах мира, и которым почти каждый день приходится сталкиваться с риском обморожения.

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Обморожение — это реакция организма на длительный или сильный холод. Это приводит к сужению кровеносных сосудов и замедлению притока крови к конечностям. Это может привести к необратимому повреждению пальцев рук и ног, а также повреждению частей лица. К сожалению, это часто заканчивается ампутацией.

Тяжесть отморожений определяют по четырем степеням: I, II, III и IV — каждая последующая степень тяжелее предыдущей. I стадия характеризуется временными нарушениями кровообращения, болями, синюшно-красным цветом кожи, отечностью. А вот IV стадия характеризуется глубоким некрозом, который затрагивает, среди прочего, пальцы, нос или уши.

При обморожении выше второй степени больному вводят противостолбнячную сыворотку. Врачи запрещают массировать или растирать обмороженные участки тела и не следует их быстро прогревать, так как кожа здесь чрезвычайно нежная. Кроме того, запрещено давать пострадавшему алкоголь. В любом случае обморожения состояние больного должен оценить врач.

Ученые нашли новое применение препарату iloprost, который изначально был создан для лечения высокого кровяного давления в легких. На этот раз iloprost – он же Aurlumyn – предназначен для лечения обморожений, причем, уже прошедшим клинические испытания.

Исследования показали, что до 60% у участников, не получавших iloprost, было настолько серьезное обморожение, что часть тела пришлось ампутировать. В свою очередь, ни одному пациенту, получившему этот препарат, не потребовалась ампутация. Несмотря на небольшую контрольную группу (47 человек), FDA одобрило терапию с использованием препарата с измененным назначением.

По мнению специалистов, iloprost расширяет сосуды и останавливает образование тромбов. Препарат способствует заживлению обмороженных тканей, «обращая вспять» сужение сосудов, возникающее в результате воздействия низких температур.

В то же время следует отметить, что усиление кровотока в поврежденной ткани может ухудшить ее состояние, приводя к так называемому реперфузионные повреждения – возникают в результате внезапного притока кислорода, вызывающего окислительный стресс. Ученые подчеркивают, что iloprost снижает окислительный стресс, благодаря чему двойной механизм действия препарата имеет большой потенциал при лечении обморожений.

#медицина #лечение #aurlumyn #iloprost #обморожение
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