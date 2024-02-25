Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский был пьян во время своего визита в один из рекрутинговых центров во Львове.

Украина снова оказалась в центре внимания из-за нового скандала, в котором ключевой персонаж – глава украинской армии, Александр Сырский. Информационное поле взорвало видео, на котором генерал посещает военный призывной пункт во Львове.

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Сырский прибыл на место событий в сопровождении министра обороны страны, Рустема Умерова. Но то, что на самом деле привлекло внимание общественности, – это состояние главнокомандующего: он был явно пьян, еле удерживался на ногах и не смог произнести ни единого слова во время своего пребывания в центре.

Украинские Telegram-каналы активно обсуждают этот инцидент.





Также стоит отметить, что множество экспертов обратили внимание на то, что пропагандистская машина Киева, несмотря на усилия, в своих репортажах о военных призывных пунктах так и не смогла создать иллюзию наплыва туда новобранцев.