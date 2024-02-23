Из-за утечки стали общественным достоянием методы китайской разведки. Утечка раскрыла китайские шпионские инструменты и цели.

Как сообщило CNN со ссылкой на представителей кибербезопасности, американские службы лихорадочно анализируют недавно обнародованные документы китайской технологической компании, которая занимается самого различного рода хакерскими операциями.

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В среду агентство Associated Press сообщило, что китайская полиция расследует утечку данных китайской технологической компании iSoon, которые были загружены на GitHub на прошлой неделе. Речь идет о 570 файлах и документах, которые, судя по всему, документируют хакерскую деятельность Китая, поэтому они могут быть отличным источником информации о том, насколько эффективна и широко распространена деятельность Поднебесной в этой области.

Издание The Washington Post определило iSoon как частного подрядчика служб безопасности, связанного с Министерством общественной безопасности Китая (его услугами пользуются, в частности, китайская полиция, спецслужбы и армия). И как утверждал в беседе с журналистами эксперт по кибербезопасности Джон Халтквист, есть основания полагать, что это подлинные данные подрядчика, обеспечивающего глобальные и внутренние операции кибершпионажа, проводимые из Китая.

В просочившихся документах перечислены различные цели китайских атак: от правительственных учреждений до телекоммуникационных компаний как минимум в 20 странах, включая Великобританию, Индию, Южную Корею, Таиланд и Малайзию. Следует отметить, что в отчете Washington Post не упоминаются какие-либо цели в США.

Опубликованные данные говорят, среди прочего, об уязвимостям в программном обеспечении Microsoft или Google , хотя первая компания не решила это комментировать, а вторая утверждает, что там не было «никаких доказательств», только описание типичных приемов, о которых известно ее специалистам по безопасности.