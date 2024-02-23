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Epic Games не прекращает предоставлять своим пользователям новые бесплатные произведения. На этот раз вы можете совершенно бесплатно скачать Super Meat Boy Forever.
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Super Meat Boy Forever дебютировала в самом конце 2020 года на ПК и Nintendo Switch. В последующие годы игра также была выпущена на консолях, а в прошлом году даже на... мобильных устройствах. Игра создана студией Team Meat, которая должна быть хорошо известна поклонникам The Binding of Isaac.
Super Meat Boy Forever — это продолжение получившей хорошие отзывы первой части серии. На этот раз игра также ставит перед нами ряд задач. Геймплей платформы в основном сосредоточен на прыжках, беге и уклонении от препятствий, с которыми мы сталкиваемся почти постоянно. Именно благодаря этому элементу геймеры погружаются в захватывающий и увлекательный игровой процесс.
Super Meat Boy Forever не была принята так тепло, как оригинальная часть серии, но любителям аркадных платформеров обязательно стоит дать шанс этой игре. Сумасшедший, а иногда и забавный геймплей гарантирован. Вы можете получить игру совершенно бесплатно в Epic Games Store до 29 февраля. Срок действия предложения истекает в 19:00 МСК.