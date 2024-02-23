Беспилотный американский космический аппарат Nova-C, который также называют Odysseus (Одиссей), достиг поверхности Луны.

«Ваша посылка доставлена... на Луну!». Так NASA объявило об успехе беспилотного спускаемого аппарата Intuitive Machines — «Одиссей» коснулся поверхности нашего естественного спутника.

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Американское космическое агентство сообщило об успешной посадке «Одиссея» на Луну, объявив о прорыве в освоении космоса частным сектором — беспилотный спускаемый аппарат благополучно приземлился на южном полюсе нашего спутника и начал передавать сигналы. Однако он обеспечил Intuitive Machines большой прилив адреналина, поскольку диспетчеры смогли получить от него сигнал только через 15 долгих минут после запланированной посадки.

«Мы можем без сомнения подтвердить, что наше оборудование находится на поверхности Луны и мы осуществляем передачу», – объявил руководитель полетов Тим Крейн.

Стоит напомнить, что местом посадки компания по согласованию с НАСА выбрала сложный Южный полюс Луны. Американское агентство хочет более тщательно изучить эту область, в том числе: в контексте ледяных ресурсов, которые можно использовать во время пилотируемых миссий и строительства лунной колонии. Для этой цели будут использоваться шесть приборов НАСА, финансируемых из частных источников, в том числе лазерный ретрорефлектор, низкочастотный радиоприемник для измерения заряженных частиц на поверхности Луны и прибор для топливного бака, который использует новый метод для отслеживания уровня топлива.

В СМИ отмечается, что успешная посадка «Одиссея» прерывает полувековое отсутствие Соединенных Штатов на поверхности Луны, поскольку в последний раз Соединенные Штаты посещали Луну в рамках миссии «Аполлон» в 1972 году.