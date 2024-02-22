Компания Capgemini рассказала об ошеломляющих инвестициях в 2 миллиарда евро в искусственный интеллект в течение следующих трех лет, при этом Индия будет играть ключевую роль в этом амбициозном проекте.

Представьте себе будущее, в котором искусственный интеллект (ИИ) не просто имитирует человеческий разум, но и совершенствует его, решая сложные проблемы в масштабах и с такой скоростью, о которых мы смеем только мечтать. Это будущее не так далеко, как может показаться, благодаря тем огромным вложениям, которые делают различные компании в ИИ.

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Вот пример с компанией Capgemini, штаб-квартира которой находится в Париже. Высокопоставленный представитель компании сообщил, основная часть инвестиций Capgemini в ИИ в размере 2 млрд евро в течение трех лет будет направлена в Индию. Три области, в которые инвестирует европейская технологическая компания, — это привлечение талантов, переподготовка кадров, а также партнерство и создание центра передового опыта.

«Мы объявили, что к первой половине 2024 года проведем обучение 100 000 человек. Большая часть инвестиций будет направлена на людей. Сегодня в наших командах по искусственному интеллекту и аналитике работают 30 000 человек. Мы считаем, что через три года эта практика удвоится», — сказал Ашвин Ярди, генеральный директор Capgemini India.

Ярди уточнил, что более 50% мощностей Capgemini находится в Индии. «Все, что мы делаем на групповом уровне, обычно в непропорционально большей степени осуществляется из Индии. Даже наши ключевые показатели эффективности… они взяты из Индии», — сказал он

«Мы работаем над 300 проектами в области GenAI. Это реальные проекты, которые вышли за рамки лабораторий … . Мы также сообщили, что число наших активных сделок по GenAI составляет 800», — сказал Ярди.

Как и у других конкурентов в этом секторе, у Capgemini также наблюдается сокращение численности персонала. Численность рабочей силы на суше немного сократилась до 145 800 человек, что на 2% меньше, чем в прошлом году, тогда как численность рабочей силы за рубежом сократилась на 7% до 194 600 человек, что составляет 57% от общей численности персонала. Численность персонала в Индии составляет 175 000 человек. Ярди объясняет, что одной из причин падения стал чрезмерный набор сотрудников, имевший место в предыдущие годы. «В прошлом году у нас было слишком много сотрудников, и поэтому мы сосредоточились на оптимизации численности персонала. В этом году мы находимся на оптимальном уровне, и если нам нужно вырасти до прогнозного уровня, нам следует нанять сотрудников», — сказал Ярди.

Хотя компания уже начала привлекать новых специалистов, ей еще предстоит принять решение о фактическом количестве людей, которые будут наняты в этом году. В прошлом году Capgemini наняла 30 000 человек.