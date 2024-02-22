Натовские военные заявили, что глушение, осуществляемое российскими военными, было настолько эффективным, что их современное оружие, такое как JDAM и HIMARS, было не способно точно поразить цели.

Генерал армии Соединенных Штатов признал, что "тактическое преимущество" различных высокоскоростных систем вооружения, развернутых на Украине, было значительно снижено из-за мер по глушению, предпринятых российскими силами.

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Выступая недавно перед оборонными СМИ страны, генерал-лейтенант Джен Антонио Агуто заявил, что глушение помех российскими военными является серьезной проблемой, с которой Соединенным Штатам приходится сталкиваться.

Ранее неназванные американские военные чиновники пожаловались CNN, что Россия глушит американские системы высокоскоростного оружия, из-за чего они не могут поразить цели. По словам военных, они пытались справиться с помехами, модифицируя ракетную установку, но российские военные сделали то же самое, внеся изменения в свою систему помех.

Среди американских систем вооружения, подверженных глушению со стороны российских военных, - управляемая реактивная система залпового огня (GMLRS), поставляемая украинским военным. Помимо системы залпового огня GMLRS, в докладах американских военных говорится, что Россия также глушила бомбы с системой наведения GPS, которые она поставляла Украине.

По словам американских военных, Россия развернула на своих передовых рубежах целый ряд сложных средств глушения, включая системы глушения, способные блокировать сигналы GPS на расстоянии до 24 км. ВСУ также жаловалась на то, что их беспилотники часто становятся жертвой помех со стороны российской армии и что это, скорее всего, является причиной проблем, с которыми столкнулась используемая ими система Starlink.

По мнению Агуто, американскому министерству обороны необходимо увеличить количество вооружений и оборонного оборудования, чтобы оно было более устойчивым и гибким к действиям оппонентов.