2023 год стал годом прорыва для Valve. Сколько заработали за минувший год разработчики популярных игр?

Valve представила официальный отчет по итогам ушедшего 2023 года. Оказывается, для самого Steam это был чрезвычайно напряженный период. Платформе удалось достичь нескольких важных результатов. Также стало известно немного больше о доходах производителей от публикации игр на рынке.

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Читаем в официальном steamcommunity

Однако стоит перейти к чему-то гораздо более осязаемому, а именно к чистой статистике и цифрам. В прошлом году впервые в истории в Steam одновременно зашли 33 миллиона пользователей, что, если честно, является отличным результатом и доказательством того, что Steam занимает серьезную позицию на рынке.

Из того же отчета мы узнали, что более 500 различных игр собрали более $3 миллионов. Это более чем двукратный рост по сравнению с количеством игр, преодолевших этот порог в 2018 году.

Не секрет, что движущей силой Steam являются сезонные распродажи, во время которых можно приобрести множество предметов по гораздо более привлекательным ценам. Например, во время осенней распродажи (2023 г.) количество игр, заработавших более $1 млн, выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом.

Функция Playtest также пользуется успехом: в 2023 году все тесты использовали 11,8 миллиона игроков. В данном случае речь идет о колоссальном росте на 41% по сравнению с 2022 годом. Стоит добавить, что Playtest был запущен в 2020 году.