ChatGPT выдает бессвязные ответы. OpenAI признала проблему и сообщила, что она исправлена.

Несколько пользователей ChatGPT в среду опубликовали в социальных сетях сообщения, в которых чат-бот OpenAI ChatGPT, похоже, выдает бессвязный текст. На скриншотах, снимках экрана и в чатах видно, как ChatGPT отвечает на запросы чем-то вроде тарабарщины, выводит целые абзацы на нескольких языках или просто английские слова, которые не имеют смысла, если их собрать вместе.

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Хотя кажется, что «ChatGPT сошел с рельсов», было бы неточно антропоморфизировать чат-бота и сравнивать его с человеком. ChatGPT «думает» не так, как человек. Скорее всего, причиной неполадок является техническая проблема.

OpenAI на своей странице статуса ChatGPT подтвердила сообщения пользователей. «Мы расследуем сообщения о неожиданных ответах ChatGPT. Проблема выявлена и сейчас устраняется. Мы продолжаем следить за ситуацией», — говорится на официальной странице.

Разные пользователи по-разному увидели неисправность чат-бота. u/JUBAnonymous разместили в субреддите ChatGPT сообщение о том, как они спросили чат-бота: «Если бы мир был создан 5 секунд назад, как мы могли бы это реализовать?», он ответил длинным и бессвязным абзацем, в котором также он использовал разные языки: включая слова из староиспанского и латыни, которые являются мертвыми языками.

Пользователь u/triangalicious, к счастью, получил ответы на английском языке, но предложения не имели смысла. «Оберните все дела и брошюры полосой благоразумия, знаний и острого джина, который отражается порывом. Продолжать общаться с вашей социальной массой и набирать ее, анализировать отскоки и расколы — это отличный способ укоренить и изменить ваши традиции. Давайте развивать смелую, компетентную и интеллектуальную сторону. Не стесняйтесь выбирать, формировать или располагать эти точки в соответствии с направлением вашей миссии. Если требуются какие-либо три основных титрования, масштабирование или более точное титрование, мы будем рады его отменить. С удовольствием!», — написал чат-бот в ответ пользователю. u/triangalicious не уточнил, что именно он запрашивал.