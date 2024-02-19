В пятницу НАСА сообщило, что администраторы ищут кандидатов на участие в следующем исследовательском задании НАСА, в котором будут смоделированы "проблемы миссии на Марсе", чтобы определить будущие планы по освоению Красной планеты человеком.

Космическое агентство НАСА объявило о наборе участников в программу Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), целью которой является проведение годичного моделирования пребывания на Марсе. Для этой программы будут выбраны четыре добровольца, и их задачей будет провести год в специально подготовленной среде обитания Mars Dune Alpha. В течение этого времени к участникам будут относиться так, как если бы они действительно находились на Красной планете.

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Программа CHAPEA направлена на изучение влияния длительной изоляции в марсианских условиях на здоровье и работоспособность членов экипажа. Участникам придется иметь дело с ограниченными ресурсами и потенциальными сбоями оборудования. И все это на площади менее 160 квадратных метров, т. е. эквивалент трех квартир среднего размера.

Моделирование также будет включать в себя проведение серии выходов в открытый космос, целью которых является получение данных о различных факторах, таких как физическое здоровье, выносливость и поведение в необычных условиях.





«Наличие этой моделируемой среды позволяет нам привнести некоторые эффекты реализма, которых мы не смогли достичь на Международной космической станции, а также позволяет нам получить больший размер выборки», — заявил главный исследователь CHAPEA Грейс Дуглас. — «Это действительно тот фундамент, который предоставит нам все данные, которые понадобятся во время миссий на Марс».

Заявки на участие в программе могут подать только граждане США или постоянные жители Соединенных Штатов в возрасте от 30 до 55 лет. Кроме того, кандидат не можете быть курильщиком, иметь судимость или болеть. Кандидаты должны иметь как минимум степень магистра наук, а также минимум тысячу часов опыта работы пилотом самолета или пройти подготовку военного офицера.

Первая из трех запланированных миссий CHAPEA стартовала 25 июня 2023 года. Четыре члена экипажа успешно справились со многими задачами, включая выращивание растений, находясь в изоляции в 3D-печатном здании Космического центра НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Крайний срок подачи онлайн-заявок на новый набор сотрудников — 2 апреля 2024 года.