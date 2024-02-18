Иран представил свою новейшую систему противоракетной обороны под названием «Арман» ("Стремление") и систему противовоздушной обороны малой дальности «Азарахш» ("Молния"), в то время как Соединенные Штаты наносят авиаудары по проиранским вооруженным группировкам в регионе.

По сообщению официального информационного агентства Ирана IRNA, презентация новейшей системы ПВО прошла в присутствии министра обороны Ирана бригадного генерала Мохаммеда Резы Аштиани.

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«С включением этих двух систем в сеть системы ПВО возможности системы ПВО в целом будут улучшены», - сказал он на презентации двух новейших иранских систем ПВО.





По его словам, система противоракетной обороны "Арман" способна поражать шесть целей на расстоянии от 120 до 180 километров. А ЗРК малой дальности «Азарахш» может обнаруживать и уничтожать цели на расстоянии до 50 км четырьмя ракетами, несущими его ракету-носитель.

Новая ЗРК «Арман» имеет два варианта: один использует радар PESA X-диапазона, а другой вариант использует радар AESA S-диапазона.

Некоторые военные обозреватели утверждают, что "Арман" – это по факту иранская тактическая ракета под названием "Сайяд", однако этот факт не вызвал реакции со стороны иранского военного руководства.

Демонстрация двух новейших иранских систем ПВО произошла, когда американские военные самолеты нанесли авиаудары по позициям проиранских группировок, предположительно ответственных за нападение на американский военный лагерь в Иордании, в результате которого погибли три военнослужащих США.