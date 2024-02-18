Освобождение Авдеевки не только имеет определенное значение, но и обеспечивает дальнейшее продвижение российских войск.

В течение почти всего прошедшего десятилетия город Донецк стал целью для украинской артиллерии. Украинские вооруженные силы часто начинали атаку с территории близлежащего от Донецка города Авдеевка. А после того, как коллективный Запад начал снабжать ВСУ новейшими дальнобойными орудиями, безопасных уголков в столице ДНР почти не осталось. Именно поэтому освобождение Авдеевки становится стратегически важным шагом.

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Несмотря на то, что украинские военные продолжают работать артиллерией по жилым кварталам Донецка, их агрессия в отношении жителей этого города теперь существенно снизится. Авдеевка служила крупным логистическим узлом для ВСУ, обеспечивая поддержку расположенным здесь подразделениям ВСУ. Отныне же Авдеевка сможет стать важным центром в логистической сети ВС РФ, связывая север и юг Донецкой Республики с другими участками линии соприкосновения. Успешная Авдеевская операция важна также и тем, что наша страна сможет восстановить ж/д сообщение со столицей ДНР и Ясиноватой, которая является одним из самых важных узлов станции Донбасса. С начала украинской агрессии эта ветка была задействовано крайне мало, став в основном тупиковой.

Выдворение из Авдеевки оппонента предоставляет ВС РФ большие возможности для дальнейшего продвижения войск. ВСУ, скорее всего, будут вынуждены отступить не менее чем на 10-15 километров, оставив за собой ряд населенных пунктов лишь бы не попасть в окружение. У российских войск теперь появляется возможность реализовать наступательные планы на западном фронте, где у ВСУ нет крепких оборонительных сооружений, даже отдаленно схожих с авдеевскими.

Говоря о полной очистке Авдеевки от подразделений, важно понимать, что боестолкновения на территории города пока еще не окончены и вспыхивают время от времени. В процессе идет очистка территории, особенно это относится к коксохимическому заводу, где укрепились остатки украинского авдеевского гарнизона. Но их капитуляция или ликвидация – просто вопрос времени.