Инвестор-миллиардер Стэнли Дракенмиллер в прошлом квартале отказался от Alphabet и Amazon и вложился в компании-победители в области искусственного интеллекта — Nvidia и Microsoft. С 2023 года Дракенмиллер все больше внимания уделяет акциям ИИ.

Фирма Стэнли Дракенмиллера, который считается одним из самых успешных управляющих на Уолл-стрит, отказалась от Alphabet и Amazon, вместо этого увеличив ставки на двух других компаний с мега-капитализацией, говорится в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам, опубликованном в среду.

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Доля компании инвестора-миллиардера – Duquesne Family Office – в Microsoft выросла на 6,7% в прошлом квартале, став крупнейшим холдингом компании. Хотя ее доля в Nvidia упала на 29%, она приобрела колл-опционы на производителя чипов на сумму более 242 миллионов долларов по номинальной стоимости.

Это признак того, что оптимистичный настрой Дракенмиллера, чье состояние шесть лет тому назад оценивалось в $4,8 млрд, в отношении акций искусственного интеллекта (ИИ) остается неизменным. В июне прошлого года инвестор обрисовал планы удерживать Nvidia в течение двух лет, но это предложение было недопустимым на фоне растущих опасений по поводу завышенной стоимости акций. Восемь месяцев спустя акции производителя полупроводников выросли почти на 90%, а на этой неделе он обогнал Amazon и Alphabet и стал третьей по стоимости компанией в США. Стремительный взлет компании стал результатом того, что ее продукты оказались жизненно важными для развития индустрии ИИ.

Duquesne уделяет внимание Nvidia и Microsoft уже как минимум год, после того как в начале 2023 года компания приобрела акции обеих компаний на общую сумму 430 миллионов долларов. Оптимизм в отношении Microsoft также вытекает из ее инициатив в области ИИ: компания внедряет эту технологию в свои облачные и программные сервисы. В последнем отчете о прибыли доход компании превзошел ожидания, а ее акции уже выросли более чем на 8 % в этом году.

«ИИ очень, очень реален и может оказать такое же влияние, как и Интернет», — заявил Дракенмиллер ранее на инвестиционной конференции Sohn 2023 года.

Интересно, кстати, что и Джефф Безос решил избавиться от акций Amazon на огромную сумму (все подробности здесь).