Основатель Amazon Джефф Безос снова значительно сократил свою долю Amazon.

Джефф Безос уже давно не является генеральным директором Amazon, но его имя по-прежнему неразрывно связано с компанией. В интернете появилась информация, что Безос распродает акции Amazon на миллиарды долларов, и уже не в первый раз в этом месяце. Возникает вопрос: что он планирует делать?

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За последние несколько дней основатель Amazon отказался от многих акций основанной им компании. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Безос на этой неделе продал акции на сумму около $2 млрд. Таким образом, общая стоимость акций, с которыми он расстался, достигла шести миллиардов долларов.

В частности, Безос продал около двенадцати миллионов акций по цене $169,50 за акцию. Как сообщает CNBC, продажи были осуществлены в рамках торгового плана, который позволяет основателю и давнему генеральному директору Amazon продать в общей сложности 50 миллионов акций Amazon, что составит около 8,5 миллиардов долларов.

Это первый раз за долгое время, когда Безос продает акции, последний раз это произошло в мае 2021 года — году, когда он ушел с поста генерального директора. Ниже мы озвучим предположение, зачем ему деньги.

В ноябре прошлого года Безос заявил, что хочет переехать из Сиэтла в Майами. Казалось бы, что тут такого? Но как выясняется это экономит ему кучу денег: продажа акций облагается налогом в семь процентов в Вашингтоне, родном штате Amazon — во Флориде, однако, такого налога нет. Разумеется, Безос не хочет ничего знать и слышать про налоги. А официально он переезжает во Флориду, чтобы быть ближе к семье своей невесты Лорен Санчес и своей космической компании Blue Origin.

Как известно, представители Amazon и Безоса отказались от комментариев.