Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Group-IB: Троян GoldDigger был модифицирован новыми функциями для взлома iOS
Выявлен первый троян GoldDigger для iOS, который может украсть идентификатор лица и банковские счета.

реклама

Помимо удобства и соответствия стандартам, одной из причин, по которой многие люди выбирают iPhone, является безопасность. Однако вскоре ситуация может измениться, поскольку только что был обнаружен первый в истории троян, предназначенный для атаки на устройства iOS. Программное обеспечение фиксирует данные Face ID, документы, удостоверяющие личность, и текстовые сообщения, благодаря чему оно может, среди прочего: снять деньги с банковских счетов. Кроме того, троян может использовать биометрические данные для создания дипфейков и выдачи себя за владельца устройств.

реклама

Согласно вчерашнему отчету Group-IB, троян GoldDigger, обнаруженный в 2023 году, недавно был модифицирован новыми функциями, которые упрощают вредоносному приложению выкачивание средств с банковских счетов жертв. Новая версия троянца получила название GoldPickaxe и имеет версии, конкретно под iOS и Android.

После установки на ваш iPhone или смартфон Android GoldPickaxe способен собирать данные, связанные с распознаванием лиц, документы, удостоверяющие личность, и перехватывать sms, чтобы упростить вывод средств с банковских счетов и других финансовых приложений. И это не все неприятности, которые троян способен организовать владельцу телефона: украденные биометрические данные затем используются для создания дипфейков, чтобы выдать себя за жертву и получить или разрешить дальнейший доступ к учетным записям.

Первоначально для распространения трояна GoldPickaxe.IOS использовалась TestFlight — платформа тестирования мобильных приложений Apple. Занести вредоносное приложение в App Store очень сложно, но можно, злоупотребляя TestFlight. Поначалу это работало, но когда вредоносное приложение было удалено из TestFlight, хакерам пришлось придумать более продвинутые способы распространения трояна.

После того как доступ к TestFlight был отозван, было использовано несколько этапов социальной инженерии, чтобы убедить жертв установить профиль управления мобильными устройствами. Это метод и набор инструментов, используемых, например, ИТ-отделом компании для управления телефонами и компьютерами. Если жертва действительно попалась на эту уловку, приложение получало полный контроль над iPhone.

Как заявляют в Group-IB, за разработку обеих версий трояна GoldPickaxe отвечает одна группа под названием GoldFactory.

После публикации своего первоначального исследования эксперты по безопасности также выявили новую версию трояна под названием GoldDiggerPlus. Plus означает, что данный троян теперь предлагает возможность звонить жертвам в режиме реального времени на зараженном устройстве.

Стоит сказать, что на данный момент GoldPickaxe используется только для атак на жертв во Вьетнаме и Таиланде. Однако, как и в случае с любым другим вредоносным ПО, если это окажется успешным, хаккеры могут расширить зону применения вредоносного ПО и на другие страны.

#смартфон #android #iphone #ios #face id #троян
+
Написать комментарий (0)
Group-IB сообщила о трояне GoldDigger, который способен взламывать iOS
Новый вирус GoldPixaxe ворует биометрические данные лиц пользователей iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
66
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
8
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
4
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
1
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
5
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
2
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
2
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
Модель смартфона Samsung Galaxy A35 5G с 8 ГБ ОЗУ появилась на Geekbench
+
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
4
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
8
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
16
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+
Модуль Nova-C отправился на Луну – миссия частной компании Intuitive Machines войдёт в историю
1
Струи плазмы коллапсаров способны замедлять вращение черных дыр почти до полной остановки
1

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
20
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
146
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
3
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
13
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
30
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
23
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
31

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
21:17
Нам бы да их проблемы 🤣🤣😂🤣🤣
Airbus уверенно опережает Boeing и наращивает поставки самолетов в 2024 году
Юрий Онохов
21:17
Добавлю: А тот кто по старше и по умнее, уже давно купили огромный умный тв + игровую консоль + ноутбук для ПК задач, и вспоминают как страшный сон быть привязанным к одному месту бесполезно стоящим к...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Иван Горыныч
21:14
А зачем, если 63 страны мира хранят свои ЗВРезервы в кубышке США , рубль не есть резервная валюта, совсем, тормоз коммунизьму.
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
corsi
21:11
Наконец-то, это огромный шаг для начала мирной жизни в Донецке, будем надеяться, что после Авдеевки линия фронта откатится еще дальше.
Военкоры: До формирования Авдеевского «котла» остаётся около 1 километра
_KVV
21:03
Жена внезапно оказалось в нужном месте в нужное время...
ФСИН: Алексей Навальный скончался в ИК № 3 ЯНАО
REY_B_
20:53
Бежит товарищ... Посмотрите на цены на медь, как на реальный показатель экономической активности. Пик там был в апреле 2022 года... Т.е. почти 2 года как сплошное падение. И даже электромобили не выта...
Джефф Безос в третий раз за месяц продал акции Amazon на $2 млрд
Игорь Меркурьев
20:50
Краткий пересказ сего опуса: Я нищеброд с 3060. Можете не читать
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
REY_B_
20:50
Ну и скажите, какой смарт или телевизор сможет с такой скоростью сможет в реале законнектится с интернетом? У самого стоит Wi-Fi 6 - роутер. Хватит мне его ой, как надолго!
Xiaomi выпустила на глобальный рынок мощный роутер Redmi AX5400
Отто Скорцени
20:48
Поддерживаю. Любовница как то переводила русские народные песни с помощью гугла и гугл ей напереводил такое, что хоть падай. Например строчка из песни: и я пошёл тебя искать с надроченной елдой, гугл...
OpenAI представил Sora, который может генерировать реалистичные видео из текстовых подсказок
REY_B_
20:47
Как раз скачки курса и указывают на ненадёжность....
The Wall Street Journal: Walmart ведет переговоры о покупке компании Vizio за 2 миллиарда долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем