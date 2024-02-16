Mozilla объявляет о сокращении рабочих мест и изменении продуктов под руководством нового генерального директора. Mozilla сосредоточится на улучшении своих предложений в области искусственного интеллекта.

В компании Mozilla, главным образом ответственной за разработку популярного браузера Firefox, произошли существенные изменения. Компания назначила нового президента, и за этим решением последовало сокращение штата.

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Похоже, что планы Mozilla существенно изменятся в ближайшие месяцы. Генеральный директор Митчелл Бейкер, занимавший этот пост на протяжении многих лет, ушел с этой должности. На посту временного президента его сменит Лора Чемберс, ранее занимавшая посты директоров в Airbnb, PayPal и eBay. Эту должность она сохранит как минимум до конца года.

После смены руководства в соцсетях появилась информация об увольнениях. Около 60 человек потеряют работу в Mozilla, что также повлияет на развитие некоторых проектов.

На данный момент стало известно, что компания намерена снизить интерес к сегменту VPN и, вероятно, откажется от виртуальной платформы Hubs, созданной в 2018 году. Кроме того, планируется финансирование браузера Firefox Mobile, который, как ожидается, является перспективным проектом, способным продемонстрировать высокие темпы роста популярности.

Поскольку в последнее время генеративный искусственный интеллект (ИИ) находит применение во всех видах технологических продуктов, Mozilla сконцентрируется на совершенствовании своих предложений по ИИ. В планах интегрировать «надежный искусственный интеллект» в Firefox, а эксперты, работающие над Pocket, Content и AI/ML, объединятся с Firefox Organization. Эта пересмотренная стратегия Mozilla не затрагивает MDN, Ads или Fakespot.