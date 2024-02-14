Капитализация биткоина достигла $1 трлн впервые с конца 2021 года.

В результате ошеломляющего поворота событий Биткоин вернул себе роль важнейшей криптовалюты, преодолев отметку общей капитализации в $1 триллион впервые с декабря 2021 года. Поскольку его цена взлетела выше $51500, самая известная в мире криптовалюта теперь составляет более 50% всего рынка цифровых монет, обходя таких конкурентов, таких как Ether и другие альткойны.

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Рост рыночной капитализации криптовалюты отражает растущую уверенность среди институциональных и розничных инвесторов, которые признают стабильность и потенциал этого цифрового актива.

Нынешнему возрождению Биткоина способствовало несколько факторов. Одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США спотовых ETF биткоин-фондов сыграло решающую роль в стимулировании спроса. Grayscale Bitcoin Trust, один из ведущих биржевых фондов, стал свидетелем притока инвестиций, что еще больше укрепило цену биткоина.

Трейдеры опционов сейчас делают ставку на то, что биткоин достигнет $75000, а в ближайшие недели трейдеры нацелены на уровень в $64000. Поскольку рыночная капитализация Биткоина превысила отметку в $1 триллион, общая рыночная капитализация криптовалют также достигла впечатляющих $2 триллионов впервые с апреля 2022 года. Этот рост привел к значительному росту различных акций и активов, связанных с криптовалютой, включая Coinbase, MicroStrategy и Robinhood.