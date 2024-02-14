Destiny 2 и Mass Effect объединились, создав эксклюзивную косметику и внутриигровые предметы в стиле команды Нормандии. Получите бесплатный комплект «Покупки Альянса», в который входят «Призрачный панцирь усиленной защиты», фрегат-разведчик Альянса и десантный корабль Альянса «Спэрроу».

В результате галактического столкновения двух любимых франшиз Destiny 2 и Mass Effect было решено подарить геймерам незабываемый обновленный вариант игры. С 13 февраля 2024 года Стражи смогут облачиться в экипировку своих любимых членов команды «Нормандии» и продемонстрировать эксклюзивную косметику и внутриигровые предметы в стиле Mass Effect.

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Bungie, разработчики Destiny 2, превзошли сами себя, сотрудничая с Electronic Arts и BioWare, чтобы перенести вселенную Mass Effect в мир Destiny 2. На этом перекрестном ивенте представлены различные бесплатные и приобретаемые внутриигровые предметы, вдохновленные культовой игрой.

Начиная с 13 февраля, игроки могут претендовать на бесплатный комплект «Покупки Альянса, в котором геймеры найдут «Призрачный панцирь усиленной защиты», фрегат-разведчик Альянса и десантный корабль Альянса «Спэрроу». Кроме того, Стражи могут приобрести наборы украшений для брони экипажа Нормандии, такие как набор N7 для Титанов, набор Vakarian для Охотников и набор Shadow Broker для Колдунов.

Среди других доступных предметов – финишер Omni Strike и эмоция Flux Dance. Эти эксклюзивные косметические и внутриигровые предметы можно найти в Eververse Store в течение ограниченного времени, а получить доступ к ним можно в игре, посетив Башню или через меню Магазина.





Эта коллаборация не ограничивается косметическими доработками. В Destiny 2 также появятся обновления контента, связанные со вселенной Mass Effect: в апреле появится Guardian Games и в июне – двухмесячное обновление, предшествующее выходу Destiny 2: The Final Shape.

Нынешняя коллаборация Destiny 2 и Mass Effect служит напоминанием о силе и непреходящей привлекательности знаковых персонажей. Выполняя свои миссии в Destiny 2, геймеры теперь могут погрузиться в обновленный игровой процесс, имея под рукой частичку вселенной Mass Effect.