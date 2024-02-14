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В Сан-Франциско сожгли беспилотное такси
В США растет неприятие беспилотных транспортных средств. На выходных жители района Чайнатаун американского города Сан-Франциско сожгли автономное такси Waymo.

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Западные СМИ сообщают об инциденте, произошедшем на одной из улиц Сан-Франциско. Во время празднования китайского Нового года в китайском квартале толпа жителей окружила, а затем подожгла автономное такси Waymo. По данным служб, инцидент не был случайностью.

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В какой-то момент автономный Jaguar от Waymo выехал на улицу, заполненную людьми, чем явно расстроил некоторых прохожих.

По данным западных СМИ, толпа быстро окружила автомобиль. Какой-то человек прыгнул на капот и разбил лобовое стекло. К вандалу присоединились и другие прохожие, которые под ободряющие крики принялись крушить автомобиль. Некоторые бросали в него камни, другие писали на нем краской, третьи били скейтбордами. В какой-то момент кто-то бросил внутрь факел, и автомобиль загорелся.

Огонь распространялся очень быстро. Один из наиболее сознательных свидетелей немедленно позвонил в службу экстренной помощи пожарной охраны Сан-Франциско. К сожалению, несмотря на оперативные действия служб, спасти машину не удалось. В социальных сетях были опубликованы фотографии полностью сгоревшего автономного Jaguar. По данным спасателей, в момент нападения пассажиров в автомобиле не было. 

Полицейские заявили, что начато расследование поджога автомобиля. В полиции подчеркивают, что выявление возможных преступников не составит особого труда — автономный Jaguar I-Pace, которым пользуется Waymo, по умолчанию оснащен почти 30 камерами и датчиками, а зафиксированный ими видеоматериал уже засекречен.

В то же время данный инцидент возобновил дискуссию о безопасности использования беспилотных авто. Программа тестирования таких автомобилей, введенная в США несколько лет назад, у многих вызвала негативное к ним отношение (про падение доверия к беспилотным авто вы можете прочесть здесь). Автоматизированные транспортные средства могут блокировать улицы, создавать пробки и даже мешать работе экстренных служб. Некоторые американские полицейские утверждают, что вмешательство в борьбу с беспилотными автомобилями является почти повседневным явлением.

#сша #такси #waymo #беспилотные автомобили
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