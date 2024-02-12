Nissan выпустила пушистых роботов для автомобиля. Японский автопроизводитель придумал, как успокоить кричащих и плачущих в машине детей.

Nissan Motor и производитель детских товаров Akachan Honpo избавляют родителей от необходимости непрерывно присматривать за своими детьми, находящимся на заднем сиденье, разработав пару умных роботов. Тандем пушистых плюшевых игрушечных роботов по имени Ируйо может играть с детьми, чтобы поднять им настроение и не дать им расплакаться или беспокоить родителей. Большой робот Ируйо находится с детьми, а меньший – рядом с родителем около приборной панели. Nissan установил в Ируйо свою сенсорную технологию, аналогичную той, которую они используют в своих автомобилях, благодаря чему умные роботы контролируют как детей, так и родителей.

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Когда водитель-родитель взаимодействует с роботом Nissan Iruyo на приборной панели, используя сигнальные слова, такие как «Я здесь» или «Я спою песенку», пушистый робот сзади начинает играть с детьми, петь им песенки и даже веселит их, размахивая руками в воздухе. Ируйо оснащен камерами, поэтому роботы Nissan могут распознавать выражения лиц как родителей, так и детей, обеспечивая двустороннюю связь. Благодаря этой возможности мониторинга робот может определить, спят ли дети. Пушистый робот сзади посылает этот сигнал малышу Ируйо на приборной панели, который затем закрывает глаза. Таким образом, родитель знает, что его ребенок мирно спит.

Пушистые роботы Ируйо ожили после того, как компании Nissan и Akachan Honpo провели совместное исследование. Их результаты показали, что более 60% родителей в Японии водят машину одни со своими детьми хотя бы один или два раза в неделю. Более 80% респондентов говорят, что они не могут успокоить и позаботиться о своих детях, когда те плачут, поскольку находятся за рулем. Для младенцев младше 15 месяцев это сложнее, поскольку их сиденья обращены к спинке сиденья водителя, и они не могут видеть друг друга. Именно по этой причине компании Nissan и Akachan Honpo разработали пушистых роботов, надеясь помочь родителям присматривать за детьми во время вождения.

Цвета роботов играют важную роль в привлечении и удержании внимания детей. Красный – ведущий оттенок, также в линейке есть розовый и ванильный. Основной цвет был выбран по совету доцента Такуши Каваморита с факультета медицинских наук Университета Китасато, который проводил демонстрационный эксперимент. Профессор отметил, что красный цвет эффективен для привлечения внимания детей и распознавания его на ранних этапах их развития. Позже были добавлены мягкие цвета, такие как розовый и ванильный, чтобы смягчить внешний вид пушистых роботов Ируйо, но при этом сделать их привлекательными.





Пока что пушистые роботы Iruyo все еще являются концептуальной моделью, и Nissan и Akachan Honpo пока не планируют продавать их, поскольку они проходят дополнительные тесты, которые в последствии помогут использовать умных роботов.